وزير الداخلية العراقي: اتفاق سنجار يسير بصورة جيدة

قال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إن إتفاق سنجار يسير بصورة طبيعية وجيدة، مبيناً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطبيقها بشكل كامل.



وذكر الغانمي، في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لقضاء سنجار اليوم، أن اتفاق سنجار دخل حيز التنفيذ ويسير بصورة طبيعية وجيدة.



وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من التطبيق لتفاصيل الاتفاق حتى تكون منصفة للجميع.



ودعا جميع الجهات الأمنية للالتزام ببنود الإتفاق وذلك من أجل استتباب الأمن في القضاء استعدادا لعودة النازحين"،مشددا على ضرورة عدم تدخلها بالأمور السياسية وبقائها مستقلة وبعيدة عن المشهد السياسي.



كان رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني أعلن الخميس الماضي أن أي مادة عملية من الاتفاق لم تطبق بعد، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة التي يشدد الاتفاق على خروجها من سنجار، لم تخرج أبدًا، ومن خرج منهم عاد إليها باسم جديد وبصفة مموهة جديدة.



وأبرمت الحكومتان العراقية وإقليم كردستان، الشهر الماضي، اتفاقًا لتطبيع الأوضاع في سنجار، وضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين، والتنسيق الأمني بين الطرفين، وتعين إدارة جديدة باتفاق الطرفين.