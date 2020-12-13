النجل الوحيد للرئيس الفنزويلي يتلقى لقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد كورونا

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أكد سفير موسكو لدى فنزويلا، سيرغي ملك-باغداساروف، أن نجل رئيس البلاد نيكولاس مادورو خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وأكد السفير على حسابه في "تويتر" اليوم السبت أن نيكولاس مادورو غويرا الذي انتخب مؤخرا نائبا شعبيا تلقى اللقاح بين المتطوعين المشاركين في المرحلة الثالثة من اختباراته السريرية.

وانطلقت اختبارات "سبوتنيك V" (وهو أول لقاح ضد كورونا في العالم) في فنزويلا منتصف أكتوبر الماضي، ومن المقرر إنتاجه محليا.

وسبق أن أعلن مادورو أن حملة تطعيم المواطنين ضد الفيروس التاجي قد تبدأ في أبريل القادم.