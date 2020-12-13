 الخارجية الكويتية ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية - بوابة الشروق
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الخارجية الكويتية ترحب باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وزارة الخارجية الكويتية - ارشيفية
وزارة الخارجية الكويتية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 9:10 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 9:10 م
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل الأراضي المغربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الأحد، أكدت الوزارة في بيان لها أن «هذه الخطوة تأتي لتسهم في الوصول إلى الحل العادل والدائم للنزاع بشأن الصحراء المغربية».

وأشارت إلى أن ترحيبها بهذه الخطوة إنما يأتي انسجاما مع موقف دولة الكويت في دعم سيادة المغرب ووحدة ترابه.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن يوم الخميس الماضي، توقيع مرسوم اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

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