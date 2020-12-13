عاصي الحلاني ينشر صورا للبنان مزين بمناسبة عيد الميلاد: بيروت ما بتموت

نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ صورا لمدينة ​بيروت​ مزينة بمناسبة ​عيد الميلاد المجيد​، وأشار من خلالها إلى أنها لا تموت رغم كل الأحزان والأحداث المؤلمة التي مرت عليها.

ونشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة صور وعلق عليها قائلا: "يا تراب من ياقوت يا مزينة البيوت ومكللة بالغار بيروت ما بتموت، بيروت ما بتموت".

الصورة لاقت إعجابا كبيرا من محبي الفنان والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة لما حملته هذه الرسالة من صرامة وقوة وخصوصا في ظل الوضع المعيشي والاجتماعي الحالي.

‏يا تراب من ياقوت ‏يا مزينة البيوت ‏ومكللة بالغار ‏بيروت ما بتموت ❤️ ‏⁧‫#بيروت_ما_بتموت‬⁩ 🇱🇧 Posted by Assi El Hallani on Saturday, December 12, 2020

وأقيمت مساء السبت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب في أحد فنادق القاهرة.

ووفقا لتصويت الجمهور "حصد النجم عاصي الحلاني جائزة أفضل مطرب عربي، بينما نال ابنه الوليد الحلاني جائزة أفضل مطرب صاعد، ومدير أعماله شريف ضياء جائزة أفضل مدير أعمال في الوطن العربي".

ونشر الفنان أيضا عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر" صورا وفيديو يشكر مصر وشعبها على التكريم في مهرجان نجم العرب بالقول: "ألف شكر لمصر والشعب المصري الحبيب.. ألف شكر مهرجان نجم العرب على الجائزة والتكريم، ويارب دايما أكون على قدر محبتكم".

الف شكر لمصر والشعب المصري الحبيب الف شكر مهرجان نجم العرب على الجائزة و التكريم ويا رب دايماً اكون على قدر محبتكم 🙏#مصر🇪🇬 #القاهرة #عاصي_الحلاني #نجم_العرب #مهرجان_نجم_العرب pic.twitter.com/mNHuEjSWKI — Assi El Hallani (@assihallani) December 12, 2020

وحمل عاصي الحلاني خلال كلمته التي ألقاها رسالة محبة وشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري، لوقوفه معه خلال الأزمات التي شهدها في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن مصر ولبنان يعيشان بقلب واحد.

وأكد "الحلاني" أن تكريمه لم يأتِ من فراغ، لكن نتيجة جهد كبير ومتواصل.

وكان عاصي الحلاني، قد أحيا حفلاً غنائياً ضمن حفلات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية، والتي أقيمت فعالياتها خلال أكتوبر الماضي، كما أهدى الحلاني الشعب المصري فيديو كليب أغنية جديدة حملت اسم "أيوة يا مصريين" التي طرحها تزامناً من الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وفي شهر يونيو الماضي، طرح عاصي الحلاني فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "رجعتيني لبدايتي" عبر "يوتيوب"، من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، وأما ابنه الوليد، فكان آخر أعماله فيديو كليب بعنوان "قالتلي" من كلمات وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، وأشرف على إخراج الكليب أحمد المنجد.