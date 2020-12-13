ترامب يهدد باستخدم حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الذي وافق عليه الكونجرس

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون الإنفاق الدفاعي الأمريكي الذي حصل الأسبوع الماضي على دعم كاف من الحزبين في الكونجرس لتجاوز معارضته بسهولة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب كتب في تغريدة اليوم الأحد "أكبر فائز في قانون دفاعنا الجديد هو الصين !. سأسستخدم حق النقض (الفيتو) ".

ولم يتضح ما الذي كان يعنيه ترامب بأن الصين هي المستفيدة من التشريع. ولم يوضح الرئيس التفاصيل في التغريدة على موقع تويتر، والتي كتبها قبل دقائق من وصوله إلى نادي الجولف في فيرجينيا.

وقد تعهد ترامب مؤخرا باستخدام حق النقض ضد حزمة الإنفاق الضروري لأسباب مختلفة، بما في ذلك معارضته لإعادة تسمية القواعد التي تكرم الجنرالات الكونفدراليين وإصراره على تجريد شركات وسائل التواصل الاجتماعي من الحماية من المسؤولية.

وأقر مجلس الشيوخ قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2021 بتأييد 84 عضوا ومعارضة 13 آخرين يوم الجمعة بعد أن مرر مجلس النواب الخطة التي تبلغ قيمتها 740 مليار دولار في تصويت سابق بتأييد 335 عضوا ومعارضة 78.