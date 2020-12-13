وزير الصناعة والتجارة البحريني يرحب بجميع الاستثمارات في بلاده

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين زايد بن راشد الزياني اليوم الأحد الترحيب بجميع الاستثمارات العالمية والإقليمية في بلاده.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ( بنا ) عن الزياني قوله ، خلال استقباله صباح اليوم أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك بحضور ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين بالشركة، إن حكومة البحرين ترحب بجميع رجال الأعمال والاستثمارات الإقليمية والعالمية الهادفة إلى إقامة المشروعات المختلفة في المملكة، والتي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور وصورة المملكة كمركز جاذب للتجارة والاستثمارات والمشاريع الخدمية العالمية.

وأشار إلى ما تمتلكه بلاده من أرضية خصبة وبيئة استثمارية ملائمة وحاضنة للاستثمارات، خصوصا في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة الموقرة لكافة المستثمرين من داخل البحرين وخارجها.

واستعرض الزياني العلاقات الثنائية التي تربط البحرين ومصر ، والسبل التي من شأنها تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والصناعي والسياحي، إضافة الى البحث في كافة القضايا موضع الاهتمام المشترك.