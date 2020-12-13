إصابة 25 شخصا في انفجار بالقرب من مركز شرطة شمال باكستان

أعلن مسؤولو إنقاذ باكستانيون عن إصابة 25 شخصا على الأقل، في انفجار وقع اليوم الأحد، بالقرب من مركز شرطة "جانج ماندي" في مدينة روالبندي شمالي البلاد.

ونقلت صحيفة "دون" الاخبارية الباكستانية عن مسؤولي الإنقاذ القول، إنه قد تم نقل 22 من الضحايا إلى المستشفى، بينما تم تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة آخرين في مكان الانفجار.

وذكرت التقارير الأولية، أن الانفجار نتج عن هجوم بقنبلة يدوية، إلا أن أحد أفراد شرطة روالبندي، ويدعى محمد أحسن يونس، قال إنه من السابق لأوانه التأكد من طبيعة الانفجار.

وأوضح يونس، أن الهجوم هو الثاني الذي يقع بالقرب من مركز للشرطة خلال 10 أيام.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من مركز شرطة "بير واداي" في الرابع من ديسمبر، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة سبعة آخرين.