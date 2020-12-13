المئات يشاركون في مسيرات مناهصة للحكومة في بولندا

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شارك المئات، اليوم الأحد، في مظاهرة أخرى مناهضة للحكومة بوسط العاصمة البولندية وارسو، تتزعمها جمعية إضراب المرأة في أنحاء البلاد.

وتشهد المدن البولندية مظاهرات بصورة اعتيادية منذ صدور حكم المحكمة الدستوري في أواخر أكتوبر الماضي الذي قضى بأنه لا يجب السماح للنساء بالإجهاض حتى لو كان الجنين يعاني من مشاكل صحية.

كما شارك في مظاهرات اليوم ممثلون عن المؤسسات التجارية حيث يحتجون على إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

ونظم المتظاهرون، المسيرة في وسط وارسو، وكانوا يحملون لافتات مناهضة للحكومة وأعلام بولندا والاتحاد الأوروبي.

وقد طالبت الشركة الحشود أكثر من مرة بتفريق المسيرة.

وكانت الشرطة في بولندا قد تعرضت لانتقادات من جانب المتظاهرين والمعارضة بسبب الاستخدام المفرط للقوة خلال المظاهرات الأخيرة.