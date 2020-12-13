مصرع شخصين بينهما طفل وإصابة 3 آخرين في حادثين منفصلين بأسوان

لقى شخصان مصرعهما بينهما طفل، وأصيب 3 آخرون مساء اليوم السبت فى حادثين منفصلين بأسوان.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير امن أسوان، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بمصرع طفل يدعى "محمد أ ب" 6 سنوات بالصف الاول الابتدائي من منطقة الدومارية بادفو بعد أن صدمته سيارة مجهولة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كما تلقى مدير الأمن، إخطارا بمصرع سيدة وإصابة 3 آخرين، نتيجة تصادم سيارة أجرة بسيارة أخرى نقل ثقيل على الطريق الزراعى "مصر أسوان"، أمام قرية دابود بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع "رسميه.ع.م" 59 سنة، بينما أصيب كل من: "منى.ا.ع" 40 سنة، و"فكريه.م.ب" 51 سنة، و"محمد.م.م" 50 سنة، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم، بينما تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

وكانت محافظة أسوان، شهدت اليوم، مصرع سائق وإصابة عامل مزلقان، بعد أن اصطدم قطار بسيارة "نزح صرف صحى"، أثناء عبورها المزلقان المغلق وقت مرور القطار، بمنطقة الخوى بالمحاميد مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.