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موريتانيا تفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا

الكورونا في موريتانيا - ارشيفية
الكورونا في موريتانيا - ارشيفية
نواكشوط - (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:39 م
أعلنت السلطات الموريتانية اليوم الأحد حظرا للتجوال يبدأ من اليوم الأحد من الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط ( توقيت جرينتش) وحتى السادسة صباحا للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد ارتفاع مثير للقلق في عدد الاصابات.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان "وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد ،وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس".

وقررت الرئاسة انهاء دوام العمل في الادارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء والفرض الصارم لاحترام الاجراءات الاحترازية بشكل عام.

وكلفت الرئاسة وزارة الشؤون الإسلامية بإعلان ما يلزم بخصوص صلاة الجمعة بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة.

وكان وزير الخارجية الموريتاني قد التقى في وقت سابق بسفراء الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية في نواكشوط وأبلغهم بخطورة الوضع في موريتانيا وبضرورة مساعدة بلاده على التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد .

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