مطربة توجه أنظار العالم لغوريلا مضت 30 عاما في مجمع تجاري بتايلاند

بدأت المطربة الأمريكية شير الشهيرة بمناصرتها لحقوق الحيوان حملة جديدة؛ لإنقاذ غوريلا حبيسة قفصها في مول تجاري بالعاصمة التايلاندية بانكوك إذ تعيش وحيدة بلا مرافق.

ونقلت الجارديان البريطانية عن شير، إن الغوريلا التي تدعي بوا نوى تعيش في حديقة حيوان بوتا الصغيرة وسيئة السمعة في سطح أحد المولات التجارية التايلاندية في ظروف صعبة.

وأضافت شير، أن الغوريلا حبيسة قفصها منذ عام 1988، بينما أفادت صحيفة بانكوك بوست بوفاة الغوريلا المرافق لنوى منذ 10 سنوات قضتهم وحيدة.

وأعربت شير، في رسالة لوزير البيئة التايلاندي فيروات سيلبا، عن قلقها بشأن الغوريلا وبعض الحيوانات فى حديقة بوتا الشهيرة بسوء معاملة الحيوان، بينما طالبت الشعب التايلاندي عبر تويتر بمساعدتها إنقاذ حيوان بريئ وإعادته للطبيعة بسلام.

وتخطط شير، نقل الغوريلا في حين إنقاذها لدولة الكونغو لتعيش في محمية طبيعية مخصصة للغوريلات بين أقرانها.

وقد جذبت شير، منذ أسابيع أنظار العالم بعد تحرير الفيل كوفين من حديقة حيوان باكستانية كان يعيش فيها وحيدا ويعاني سوء التغذية؛ بسبب الإهمال وتعمد سرقة العلف من قبل الحراس ليتم نقل الفيل بعد جهود شير لمحمية طبيعية في كامبوديا بصحبة مئات الأفيال.