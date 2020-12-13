وزير الأوقاف يشيد بجهود الداخلية في مواجهة مرتكبي الجرائم

أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بجهود وزارة الداخلية في مواجهة مرتكبي الجرائم وتجار المخدرات، مؤكدًا أن تطبيق مفهوم الأمن الشامل أحد أهم عوامل استقرار الدول.



وقال وزير الأوقاف -في تصريحات مساء اليوم الأحد- إن "هذه الجهود تصب في تحقيق نظرية الأمن الشامل، ففي الوقت الذي تقوم فيه قواتنا المسلحة الباسلة بحماية تراب الوطن وحدوده وأمنه الاستراتيجي من كل من تسول له نفسه النيل منه أو المساس بذرة من ثراه الندي، وتواجه بعزة وبسالة قوى الإرهاب والشر، وفِي الوقت الذي تقف فيه شرطتنا الوطنية جنبًا إلى جنب مع قواتنا المسلحة في مواجهة عناصر وفلول الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فإنها تواجه وبحسم مرتكبي الجرائم، وتوجه ضرباتها الحاسمة لتجار المخدرات والسموم".



وأضاف وزير الأوقاف: "وبهذا التكامل وبتلك الروح الوطنية العالية بين قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، تتحقق بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل هذا التنسيق والتكامل نظرية الأمن الشامل التي لا استقرار للدول أو الشعوب إلا بها، فتحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية إعزاز وتقدير لشرطتنا الوطنية، وكل عين ساهرة لتحقيق أمن الوطن وأمانه، وكل وطني شريف غيور على أمن وطنه حريص على استقراره ورقيه وتقدمه".