سوريا تؤكد استعدادها لتسهيل مهمة المنظمات الدولية بما يكفل تقديم أنشطة إنسانية فعالة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، أن حكومة بلاده مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة للمنظمات الدولية العاملة في سوريا بما يكفل تقديم أنشطة إنسانية فعالة تسهم في زيادة قدرة الشعب السوري على مواجهة التحديات الراهنة.



وذكت وكالة الأنباء السورية، أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير السوري، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد شيبان؛ حيث بحثا سبل تطوير علاقات التعاون بينهما.



وعبر الوزير المقداد عن تقديره للجهود التي تبذلها منظمة اليونيسف في سوريا ولا سيما في مجالي التعليم والصحة .. مشددا على ضرورة زيادة اليونيسف حجم أنشطتها الإنسانية في سوريا، وتكثيف إمكانياتها وخاصة في دعم القطاع المدرسي الذي دمر الإرهاب جزءاً كبيراً منه، وفي بذل المساعي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتجاوز آثار هذه الأزمة الصعبة.



من جانبه، أشاد شيبان بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية لمنظمة اليونيسف في سبيل إنجاح مهامها .. مؤكداً العزم على المضي قدماً في أنشطتها الإنسانية في سوريا بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوري وبالأخص الأطفال.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها اليونيسف بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية السوريتين ومنظمة الصحة العالمية، لحصول سوريا على اللقاحات المضادة لكورونا في الفترة القادمة.