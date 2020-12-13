ناعومي كامبل تشارك في عرض أزياء بنيجيريا للترويج للأزياء الإفريقية

عادت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل إلى عالم عروض الأزياء على مدى ثلاثة أيام انتهت اليوم الأحد في مدينة لاجوس النيجيرية، حيث استخدمت شهرتها في الموضة العالمية للترويج للأزياء التى يصممها خبراء الموضة من الأفارقة الشباب.



وشاركت عارضة الأزياء البريطانية منذ فترة طويلة في حدث الموضة الأول في نيجيريا "أرايز فاشون ويك، وقادت هذا العام مسابقة لعرض أعمال المصممين الشباب من جميع أنحاء القارة الأفريقية.



وفي حين أن فعاليات الموضة الأخرى بدأت على الإنترنت بسبب جائحة "كوفيد 19" العالمية، أصرت كامبل على السفر إلى نيجيريا لاستخدام شهرتها في الترويج للأزياء الأفريقية.



وأضافت كامبل لمجلة "فوج": "لا أريد الجلوس فحسب وأفعل ذلك افتراضيا".



وبدأت فعاليات هذا الحدث يوم الجمعة وتُوّج اليوم الأحد بإعلان عن اسم الفائز بجائزة نقدية قدرها 100 ألف دولار، التي ذهبت إلى المصمم النيجيري كينيث أيزي.