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عرضت قناة «euronews عربي»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إضاءة شجرة عيد الميلاد وسط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
وتجمع مئات الأشخاص وسط ساحة القديس بطرس لمشاهدة هذا الحدث السنوي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.