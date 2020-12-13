 بالفيديو.. إضاءة شجرة عيد الميلاد وسط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان - بوابة الشروق
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بالفيديو.. إضاءة شجرة عيد الميلاد وسط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان

نور رشوان
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 3:54 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 3:54 م

عرضت قناة «euronews عربي»، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد إضاءة شجرة عيد الميلاد وسط ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وتجمع مئات الأشخاص وسط ساحة القديس بطرس لمشاهدة هذا الحدث السنوي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا.


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