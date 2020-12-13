عمرو أديب: أمريكا تبدأ غدا أكبر عملية تلقيح في تاريخ البشرية

قال الإعلامي عمرو أديب أن الولايات المتحدة تبدأ غدًا أكبر عملية تلقيح في تاريخ البشرية، مشيرًا إلى أن السيارات التابعة لشركات النقل والقوات المسلحة الأمريكية تنقل لقاح كورونا إلى 600 مركز.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأحد، أن الأولوية في إعطاء اللقاح للأطقم الطبية، والحالات المزمنة، وكل بيوت المسنين وكبار السن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في التطعيم على لقاح «فايزر» والذي يحفظ في درجة 70 تحت الصفر، منوهًا إلى أن عملية نقل اللقاح من ولاية لأخرى صعبة وليست سهلة.

وأكد مسؤول في البنتاغون أن عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا التي طورته شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيونتيك» الألمانية، داخل الولايات الأمريكية، ستنطلق مطلع الأسبوع الجاري.

وصرح الجنرال غوستاف بيرنا، وهو من قادة الفريق المعني بالإشراف على برنامج تطوير وتوزيع اللقاح ضد الفيروس التاجي (Operation Warp Speed)، للصحفيين أمس السبت، بأن أولى شحنات اللقاح الذي وافقت على استخدامه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ستصل الولايات الأمريكية صباح غدا الاثنين.