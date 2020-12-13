نيوزيلندا: 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت نيوزيلندا، اليوم، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في منشآت عزل، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا" الدولية اليوم الأحد.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن إجمالي عدد الحالات النشطة الآن يبلغ 56 حالة.

وشملت حالات الإصابة الجديدة، حالة واحدة وصلت إلى نيوزيلندا في السابع من ديسمبر، من الولايات المتحدة وحالة أخرى وصلت في 30 نوفمبر من الولايات المتحدة والحالة الثالثة، وصلت إلى نيوزيلندا من المملكة المتحدة في العاشر من ديسمبر وأظهرت الاختبارات إصابة هؤلاء بالفيروس لدى وصولهم.

وتم نقل الأشخاص الثلاثة إلى منشأة "أوكلاند" للحجر الصحي.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة الآن في نيوزيلندا 1740 حالة.