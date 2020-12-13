سوريا: العثور على كميات أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية

عثرت السلطات السورية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها إسرائيلي الصنع، إضافة إلى طائرة استطلاع من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر - لم تسمه - أنه من خلال المتابعة الأمنية الدقيقة وبالتعاون مع وحدات الجيش السوري في المنطقة الجنوبية تم العثور على كمية من الأسلحة والذخائر المتوسطة والثقيلة والخفيفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية بعضها إسرائيلي الصنع إضافة إلى طائرة استطلاع.

وأشار المصدر إلى أن المضبوطات التي تم العثور عليها في مقرات التنظيمات الإرهابية شملت عشرات البنادق الآلية وقناصات من نوع “شتاير” ورشاشات 23 مم و12.7 مم وقنابل دفاعية وهجومية وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف (آر بي جي) من مختلف العيارات إضافة إلى كميات من الذخائر الخفيفة والرشاشات.

وأوضح أن وحدات الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة تواصل عمليات تمشيط القرى والبلدات في جميع المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب؛ وذلك لرفع مخلفات الإرهابيين وتأمينها بالكامل.. مشيراً إلى أن حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات التي دحرها الجيش السوري.

وعثرت وحدات الجيش السوري خلال عمليات تمشيطها المناطق المحررة من الإرهاب على عشرات الأنفاق ومستودعات الأسلحة والذخائر وكميات كبيرة من المعدات اللوجيستية إضافة إلى مقرات قيادة وتحكم كانت تستخدم للاعتداء على المناطق الآمنة ونقاط الجيش