 محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد بالمحافظة للتعامل مع تقلبات الطقس - بوابة الشروق
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محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد بالمحافظة للتعامل مع تقلبات الطقس

نور رشوان
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:35 ص

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن رفع درجة الاستعدادات بجميع أجهزة المحافظة؛ للتعامل مع التقلبات الجوية المتوقعة، خلال الأسبوع الجاري.
وقال الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إنه يتم التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تقلبات جوية.
وأضاف أنه تم التعامل بشكل جيد مع موجة الطقس السيء الأخيرة، مشيرًا إلى أنها لم يكن لها أي تأثير سلبي على المحافظة.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة من عدم الاستقرار في أحوال الطقس، من المقرر أن تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث ستشهد غالبية أنحاء الجمهورية سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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