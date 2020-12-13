 المتحدثة باسم الخارجية الروسية تستبعد تحسن كبير في العلاقات مع واشنطن بعد تغيير السلطة - بوابة الشروق
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المتحدثة باسم الخارجية الروسية تستبعد تحسن كبير في العلاقات مع واشنطن بعد تغيير السلطة

أ.ش.أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 4:31 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 4:31 م
استبعدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حدوث تحسن كبير في العلاقات الروسية الأميركية بعد تغيير السلطة في الولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة "زفيزدا- النجم الأحمر"، لسان حال وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "لسنا مهتمين بالشخصيات التي تتولى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن مهتمون بالتفاعل والتعاون الثنائي في القضايا العالمية".

وأضافت زاخاروفا: "للأسف، من تغيير المشاركين في العمليات الانتخابية ومن تغيير الأشخاص في البيت الأبيض، لا نلاحظ أي شيء جذري من ناحية تحسين العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة"

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