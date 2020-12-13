المتحدثة باسم الخارجية الروسية تستبعد تحسن كبير في العلاقات مع واشنطن بعد تغيير السلطة

استبعدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حدوث تحسن كبير في العلاقات الروسية الأميركية بعد تغيير السلطة في الولايات المتحدة.



وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة "زفيزدا- النجم الأحمر"، لسان حال وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "لسنا مهتمين بالشخصيات التي تتولى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، نحن مهتمون بالتفاعل والتعاون الثنائي في القضايا العالمية".



وأضافت زاخاروفا: "للأسف، من تغيير المشاركين في العمليات الانتخابية ومن تغيير الأشخاص في البيت الأبيض، لا نلاحظ أي شيء جذري من ناحية تحسين العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة"