 شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تركت قرب مسجد بمدينة كرايستشرش - بوابة الشروق
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شرطة نيوزيلندا تحقق في رسالة تركت قرب مسجد بمدينة كرايستشرش

د ب أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:40 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:40 ص

تحقق شرطة نيوزيلندا في رسالة، تم تركها خارج مسجد في مدينة كرايستشرش، طبقا لما ذكرته "إذاعة نيوزيلندا، اليوم الأحد.

 

وكانت الرسالة المكتوبة قد تركت على رصيف خارج مسجد النور بمنطقة "ريكارتون" أمس السبت وأبلغت "رابطة كانتربري" الإسلامية الشرطة بها.

 

وأضافت إذاعة نيوزيلندا أن الرسالة، تم كتابتها ،بينما كان المصلون يؤدون صلاة العصر بالمسجد.

 

وقال جون بريس، قائد منطقة شرطة "كانتربري" إن الحادث يتم أخذه على محمل الجد بشكل كبير.

 

يذكر أن مسجد النور كان واحدا من مسجدين، تم استهدافهما في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 15 مارس 2019 .

 

وقتل 44 شخصا في المسجد، فيما أصيب سبعة آخرون في مركز "لينوود" الإسلامي.

 


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