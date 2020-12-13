حفل لفرقة غنوة زمان على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مساء اليوم السبت، حفلا فنيا لفرقة غنوة زمان، بقيادة الفنانة غنوة شرعان ،على مسرح سيد درويش بالاسكندرية.

ووفق إجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا، جرى إدخال الجمهور عبر بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة.

تضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانى زمن الفن الجميل لعمالقة الفن فى مصر والوطن العربى منها شبك حبيبى، حلوة يا بلدى، حبيتك بالصيف، كل ده كان ليه، قلبى دليلى، يا زايد فى الحلاوة، ان كنت ناسى ، أهل المحبة ،اخر ايام الصيفية ، منحرمش العمر منك، راح توحشينى، عايز اروح، بلاش العتاب، مصر هى امى، حب ايه، بقى هى ده المحبة، إلى جانب منوعات غنائية للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، و مجموعة من مؤلفات الفنان عمر خورشيد الموسيقية ، و ذلك بمشاركة الفنان أحمد زكريا.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة “غنوة زمان” تأسست عام 2015 وهي فرقة موسيقي عربية للغناء والعزف تقدم أغانى تراثية من زمن الفن الجميل.