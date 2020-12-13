 البرازيل.. 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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البرازيل.. 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
رويترز
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 4:37 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 4:37 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 179765، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6781799 حالة.

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