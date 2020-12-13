أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 686 وفاة و43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 179765، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 6781799 حالة.