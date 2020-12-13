العراق يشرع في إعداد خطة استراتيجة للقضاء على فلول داعش

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، عن تنفيذ أكثر من 150 عملية أمنية خلال الأشهر الستة الماضية، مشيرا إلى الشروع في إعداد خطة استراتيجية للقضاء على فلول داعش.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان قوله إن "هذه العمليات أسفرت عن القبض على 250 إرهابيا من مستويات قيادية عليا، وقتل أكثر من 50 إرهابيا، في عمليات طالت أماكن تواجدهم في مناطق صحراوية، وجبلية ذات تضاريس قاسية جدا".

وأضاف أن العمليات استندت على جهد استخباري كبير جدا، من قبل استخبارات الجهاز، وجمع المعلومات عن فلول عصابات داعش، وخاصة القادة من المستويات العليا الإرهابية.

ولفت إلى أن المعلومات الاستخبارية كانت وافية ودقيقة جدا، حيث حددت بالضبط أماكن تواجد هؤلاء، إضافة إلى التنسيق مع التحالف الدولي في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، وفي مجال الإسناد الجوي، بشكل أسفر عن القيام هذا العام بعمليات كبيرة جدا، استهدفت الفلول الإرهابية.

وأضاف أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه جهاز مكافحة الإرهاب باستمرار الضغط على عصابات داعش الإرهابية، وملاحقة ما تبقى من فلولهم، للقضاء عليهم، ولتأمين وتعزيز الانتصارات".

وذكر أن "قيادة جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بإعداد استراتيجية لمكافحة الفكر المتطرف، والعصابات الإرهابية"، مشيرا إلى "الشروع بتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، من خلال القيام بعمليات نوعية وخاطفة وسريعة، تستهدف الأماكن التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية، خاصة في محافظات ديالى، وصلاح الدين، وكركوك، وكذلك غرب الأنبار، وفي مناطق حزام بغداد".

وشدد على "استمرار جهاز مكافحة الإرهاب بالعمليات الأمنية، حتى تحقيق الأمن والأمان، وتعزيز النصر الذي تحقق على عصابات داعش الارهابية"، كاشفاً عن "عمليات نوعية أخرى خلال الأيام المقبلة".