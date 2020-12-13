محمد العبار: ماضون في تطوير «إعمار» بغض النظر عن المسمى الوظيفي

أكد العضو المنتدب في شركة "إعمار" الإماراتية محمد علي العبار، أن التغييرات الجديدة في الشركة جاءت امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، التي تحظر الجمع بين موقع رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة.

وأضاف،في تصريح لصحيفة "الإمارات اليوم"، نشرته اليوم الأحد، أنه ولما لهذا القرار من إيجابيات، فإنه امتثل له، وفي الوقت نفسه سيواصل العمل التنفيذي الإداري والمضي في تطوير الشركة للاستمرار في نجاحاتها خلال السنوات الماضية بغض النظر عن المسمى الوظيفي.

وأكد العبار، أن نجاح "إعمار" وصعودها وأن تكون عند حسن ظن المساهمين فيها، يشكل أولوية كبرى بالنسبة له، بعيدًا عن أية مسميات وظيفية.

وقرر مجلس إدارة إعمار العقارية خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي انتخاب محمد العبار عضوا منتدبا للشركة ليتفرغ لأمور الإدارة التنفيذية والمتابعة اليومية لشؤون الشركة.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي، فإن مجلس إدارة الشركة قام بانتخاب جمال بن ثنية رئيسا لمجلس الإدارة وأحمد بن جاوه نائباً للرئيس، وذلك امتثالاً لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والتي تحظر الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي وظيفة تنفيذية في الشركة.