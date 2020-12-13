حاكمة طوكيو تبحث مع الحكومة اليابانية استبعاد المدينة من برنامج لتشجيع السياحة

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صرحت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي اليوم الأحد بأن العاصمة تنسق مع الحكومة لاستبعادها مؤقتا من برنامج "جو تو ترافيل" الذي يهدف لدعم السياحة.

ووفقا لما نقلته صحيفة "أساهي"، فقد بحثت كويكي الأمر مع وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا ظهر اليوم الأحد (بالتوقيت المحلي).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة أن منطقة آيتشي قد تطلب الأمر نفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن حملة "جو تو ترافل" هي حملة حكومية يابانية لتشجيع السياحة المحلية وتعزيز الاقتصاد.

وأعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في اليابان 178 ألفًا، و 272 حالة، والوفيات بالفيروس 2462 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.