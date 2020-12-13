 موسكو: عودة 393 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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موسكو: عودة 393 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة الماضية

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 2:06 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 2:06 م

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين في سوريا أن 393 لاجئا (بينهم 118 من النساء و200 من الأطفال) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأحد، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي في الساعات الأخيرة.

وأضاف البيان أن وحدات سلاح المهندسين التابعة للقوات المسلحة السورية قامت بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في دوما بريف دمشق وفي عتمان والنعيم التابعة لمحافظة درعا؛ حيث تم اكتشاف وتدمير 16 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

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