القومي للبحوث: وجود مصنع لإنتاج اللقاحات الفيروسية بمصر ضرورة ملحة

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن وجود مصنع لإنتاج اللقاحات الفيروسية البشرية في مصر أصبح ضرورة ملحة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد: «لو المصنع ده موجود كان اللقاح هيتوجد قبل كده بكتير»، بحسب تعبيره.

وأعرب عن تمنياته في إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات الخاصة بالأوبئة، سواء كان قوميًا أو خاصًا، مشددًا على ضرورة التسريع في هذا الأمر.

وتابع: «لو فاتتنا الفرصة دي هتفوتنا كل الفرص اللي بعد كده لأن دي مش آخر جائحة تدخل البلد»، على حد تعبيره.