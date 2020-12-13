 السلطات البريطانية تدعو المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية - بوابة الشروق
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السلطات البريطانية تدعو المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية

رويترز
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 6:05 ص | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 6:05 ص

قالت وسائل إعلام بريطانية إن السلطات حذرت المتاجر الكبرى بشأن تخزين المواد الغذائية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق مع وجود مخاوف من حدوث نقص المواد.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" في تقرير، أنه من المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا، وذلك مع استمرار مواجهة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي طريقا مسدودا.

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