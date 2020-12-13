 مظاهرة بموكب سيارات غربي ألمانيا بعد الإعلان عن الإغلاق الصارم - بوابة الشروق
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مظاهرة بموكب سيارات غربي ألمانيا بعد الإعلان عن الإغلاق الصارم

مظاهرة المانية - ارشيفية
مظاهرة المانية - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 8:58 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 8:58 م
شهدت مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا، مظاهرة بموكب سيارات احتجاجا على الإغلاق الصارم الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد.

وجاب المتظاهرون بسياراتهم شوارع المدينة، وقال أحد خطباء المظاهرة إن الإغلاق الجديد سيكلف مئات الآلاف وظائفهم.

من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إنه تم الإبلاغ عن مشاركة 50 سيارة في المظاهرة مشيرا إلى أن الاضطرابات التي تسببت فيها المظاهرة لحركة المرور كانت محدودة.

وكانت المستشارة الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن فرض إغلاق صارم في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 16 ديسمبر الجاري، سيقلص الحياة العامة بشكل كبير حتى العاشر من الشهر المقبل.

وبموجب الإغلاق سيتم غلق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.

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