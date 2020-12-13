ضبط 204 قطع أسلحة نارية وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 204 قطع أسلحة نارية، وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية؛ تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 204 قطع أسلحة نارية بحوزة 172 متهما، شملت (20 بندقية آلية - بندقية رصاص - 30 بندقية خرطوش - 17 طبنجة - 136 فرد محلي الصنع - 339 طلقة مختلفة الأعيرة - 20 خزينة متنوعة - ورشة لتصنيع الأسلحة النارية - 201 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات 78 ألف حكم قضائى متنوع بإجمالى 6238 محكوما عليه، وضبطت (5 تشكيلات عصابية ضمت 14 متهما ارتكبوا 23 حادثا متنوعا، 266 قضية مخدرات بحوزة 287 متهما ضُبط خلالها 80 كيلو مخدرات، 30 متهما ومراقبا هاربا، 29 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 321 دراجة نارية مخالفة، 24 ألف مخالفة مرورية متنوع).

بالإضافة إلى إعادة 12 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.