رويترز: تعرض وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بتعرض وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.