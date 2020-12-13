 رويترز: تعرض وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية - بوابة الشروق
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رويترز: تعرض وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية

هديل هلال
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 9:19 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 9:19 م

أفادت وكالة «رويترز» للأنباء، بتعرض وزارة الخزانة الأمريكية لاختراق من قراصنة مدعومين من حكومة أجنبية، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.


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