انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع بجامعة الأقصر

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السادس للفنون التشكيلية وخدمة المجتمع، اليوم السبت المنعقد في دورته السادسة في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2020، تحت عنوان " الفن والاتصال فى سياق العولمة " بفندق شتجن برج أشتي وكلية الفنون الجميلة بالأقصر.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر ،وإشراف الدكتور محمد أحمد عرابي، رئيس المؤتمر والعميد السابق لكلية الفنون الجميلة والدكتور يوسف محمود إبراهيم، مقرر المؤتمر وعميد كلية الفنون الجميلة والدكتورة داليا صالح فرح، أمين عام المؤتمر، وبحضور السيد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر والسادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وكوكبة من العلماء والفنانين والباحثين.

ويهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات ذات الصلة بالفنون التشكيلية وتفاعلها مع التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للعولمة، وما تمثله العولمة من إيجابيات وتحديات في المجتمع المعاصر، كما يهدف إلى بحث التفاعلات بين الفن والتعليم والمسئولية المجتمعية، بما يسهم في استخلاص نتائج وآليات تحقق الإبداع والابتكار، تماشيا مع التحولات العالمية، وبما يحقق تعزيز التعاون على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي وخدمة المجتمع.

وقد تم عقد مجموعة من الورش المصاحبة للمؤتمر بمشاركة نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين وطلاب كليات الفنون الجميلة، والتي تغطي عدة مجالات مثل: (صناعة أفلام الصلصال Stop Motion، تصميم الشخصيات الرقمية، سباكة البرونز للأعمال النحتية).