العراق: اعتقال 250 قياديا من داعش وقتل 50 إرهابيا في عمليات نوعية خلال 6 أشهر

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأحد، عن اعتقال 250 قياديا من تنظيم داعش وقتل 50 إرهابيا، في عدة عمليات النوعية خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن الكاظمي وجه جهاز مكافحة الإرهاب باستمرار الضغط على عصابات داعش الإرهابية، وملاحقة ما تبقى من فلولهم، للقضاء عليهم، ولتأمين وتعزيز الانتصارات".

وأضاف أن القيادة شرعت بإعداد استراتيجية لمكافحة الفكر المتطرف، والعصابات الإرهابية، من خلال القيام بعمليات نوعية وخاطفة وسريعة، تستهدف الأماكن التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية، خاصة في محافظات ديالي، وصلاح الدين، وكركوك، وكذلك غرب الأنبار، وفي مناطق حزام بغداد".

وأوضح أن العمليات الأمنية التي نفذتها خلال الـ 6 أشهر الماضية بلغت أكثر من 150 عملية، مبيناً أن هذه العمليات أسفرت عن القبض على 250 إرهابيا من مستويات قيادية عليا، وقتل أكثر من 50 إرهابيا، في عمليات طالت أماكن تواجدهم في مناطق صحراوية، وجبلية ذات تضاريس قاسية جدا.

كما أشار إلى أن التنسيق العالي بين كل المستويات، سواء قيادة العمليات المشتركة، او طيران القوة الجوية، او طيران الجيش، وطيران التحالف الدولي كان له دور كبير جدا في تعزيز ونجاح العمليات، التي قام بها جهاز مكافحة الارهاب في هذه الفترة.