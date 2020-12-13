 وزير الخارجية السعودي يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية - بوابة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية

الخارجية السعودية - ارشيفية
الخارجية السعودية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:33 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:33 م
استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية والمبعوث الخاص الفريق توت قلواك، ووزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريسي خميسه.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الأحد، تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سلم المبعوث الخاص، وزير الخارجية رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مَيارديت.

وأقام وزير الخارجية مأدبة غداء تكريماً للمبعوث الخاص والوفد المرافق له، وحضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.

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