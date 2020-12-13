الجامعات تبدأ الفحص القانونى لاستمارات الطلاب المرشحين بانتخابات الاتحادات

1320 طالبا يسحبون أوراق الترشح فى جامعة القاهرة.. و1010 طلاب فى عين شمس.. و818 طالبا فى حلوان

واصلت الجامعات الحكومية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، استقبال الطلاب الراغبين فى سحب أوراق الترشح على مقاعد انتخابات الطلاب بالكليات، حيث استأنفت إدارات رعاية الشباب استقبال الطلاب الراغبين فى الترشح أمس، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وأتاحت اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بوزارة التعليم العالى التواصل مع الطلاب لاستقبال طلباتهم خصوصًا فى الجامعات الإقليمية والحدودية، نظرًا لظروف الدراسة الجديدة.

وتبدأ الجامعات الفحص القانونى لاستمارات الطلاب المرشحين، وتعلن الكليات الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين اليوم، على أن تتلقى الطعون غدًا، ليتم فحصها الثلاثاء المقبل، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء المقبل، وبدء الدعاية الانتخابية الخميس المقبل ولمدة 3 أيام.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج 20 ديسمبر، والإعادة فى اليوم التالى، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وفى جامعة القاهرة، بلغ عدد الطلاب الذين سحبوا أوراق الترشح 1320 طالبا وطالبة من مختلف الكليات، على أن يتم فحص أوراق هؤلاء الطلاب قبل إعلان الكشف المبدأى.

وأكد رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، استعداد الجامعة لإجراء الانتخابات الطلابية باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب دون الانحياز، مشيرًا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب، مع التأكيد على حظر الدعاية الحزبية أو الدينية أو الطائفية، ومنع أية تجاوزات للقواعد الجامعية.

وأعلنت جامعة عين شمس تقدُم 1010 طلاب وطالبات من مختلف كلياتها بطلبات سحب أوراق الترشح استعدادًا لخوض ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية، وذلك حسبما رصدت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عبدالفتاح سعود أن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يسبقه مراجعة قانونية لجميع استمارات الترشح التى تقدم بها الطلاب الراغبون فى خوض السباق الانتخابى، موضحا أن الجامعة تراقب سير العملية الانتخابية مع التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الكمامات.

فى سياق متصل، أعلن نائب رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى، أن عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 818 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة، مقسمين إلى 477 طالبا، و341 طالبة.

وأكد رئيس الجامعة، ماجد نجم، إقبال الطلاب فى معظم الكليات، وأنه يعكس مدى وعى الطلاب بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة، بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على القيادة فى المستقبل، مشيرًا إلى تقديم التسهيلات اللازمة لكل الطلاب لتمكينهم من المشاركة فى العملية الانتخابية، مؤكدا استعداد الكليات لإجراء الانتخابات.