اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان ترحب بالقواعد الخاصة بصلوات القداس

رحبت اللجنة المركزية للكاثوليك الألمان بقواعد كورونا الخاصة بصلوات القداس في فترة عيد الميلاد.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال توماس شترنبرج، رئيس اللجنة :" أنا راض للغاية عن القرارات" مشيرا إلى أن الكاثوليك لم يوجهوا أبدا مطالب بعدم الالتزام بقواعد كورونا بل إنهم تمسكوا بها بشكل صارم.



وأشار شترنبرج إلى أن هناك " حلا معقولا للغاية" هذه المرة أيضا.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت اليوم الأحد على الاستمرار بالسماح بإقامة صلوات القداس مع الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد وحظر ترديد الأغاني.



وأضاف شترنبرج: "أنا متأكد للغاية من أن المعرضين للخطر على نحو خاص لن يذهبوا إلى الصلوات الجماعية على أية حال"، وقال إن من الممكن ترديد أغاني الصلوات والصلاة من المنزل كما أن من الممكن زيارة الكنائس في غير موعد الصلوات الجماعية من أجل مشاهدة مغارة الميلاد.



ونوه شترنبرج إلى ان صلوات عيد الميلاد ستقام في العام الحالي على نطاق أضيق "بشكل إجباري" مقارنة بما كان عليه الحال في الأعوام الماضية.



وفي إشارة إلى ما نص عليه قرار الحكومة الاتحادية والولايات من إجراء محادثات داخل ومع الطوائف الدينية، قال شترنبرج إنه لا يتوقع أن تطرأ تغييرات لاحقة على هذا الأمر "وأفترض أن هذا الأمر سيتم قبوله على هذا النحو".