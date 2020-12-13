 وزير الري يناقش مع القيادات التنفيذية خطة مشروعات العام المالي المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الري يناقش مع القيادات التنفيذية خطة مشروعات العام المالي المقبل

محمد علاء
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 2:40 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 2:40 م

ناقش الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية خطة الوزارة للعام المالي القادم 2021-2022.

ووجه الدكتور عبد العاطي، بضرورة إعداد كل جهة دراسات تفصيلية لجميع المشروعات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المالي القادم لضمان تنفيذها طبقا للبرنامج الزمني المحدد لها وتحقيق الهدف المنشود منها.

كما وجه بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومي لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة.

وشدد وزير الري، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

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