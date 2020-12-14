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السودان يتجه لتعدد وسائل الاعلام وإفساح مجالا للإعلام الخاص

وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح
وزير الإعلام السودانى فيصل محمد صالح
أ ش أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 10:59 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 10:59 م

قال وزير الثقافة والإعلام السودان، فيصل محمد صالح، إن الوزارة تتجه إلى تعدد وسائل الإعلام، وتفسح مجالا للإعلام الخاص،تعمل على إزالة القيود التشريعية أمام ذلك.

وأضاف صالح - في كلمته خلال ختام احتفالية حول تطوير خارطة طريق لإصلاح الإعلام في السودان اليوم الاحد - أن وزارة الإعلام تريد إعطاء أجهزة الإعلام قدراً كبيراً من الاستقلالية لتكون مملوكة للدولة والمجتمع، مؤكداً أهمية وضع خطة وطنية للتدريب.

وأوضح أن الوزارة شرعت في مراجعة التشريعات الخاصة بالإعلام مع كلية القانون بجامعة الخرطوم، لافتا إلى أن تلك التشريعات تشمل، قانون الصحافة والمطبوعات، وقانون الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون البث الإذاعي، بجانب قانون جرائم المعلوماتية.

ووصف صالح تقرير المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الخاص بتطوير خارطة طريق لإصلاح الإعلام في السودان بأنه "شامل"، لافتا إلى وجود مشروع مشترك مع المعونة الأمريكية لمسح المؤسسات الإعلامية وتحديد الاحتياجات التدريبية لوضع خطة وطنية للتدريب في ١٨ ولاية.


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