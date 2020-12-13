روسيا تسجل 488 حالة وفاة وأكثر من 28 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 488 حالة وفاة و28 ألفا و80 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- أنها بدأت حملة تطعيم واسعة للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.