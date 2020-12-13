رئيس مراكز الرعاية الصحية بالبحرين: النتائج المبدئية للقاح كورونا الصيني تعكس المأمونية

- السيد: لم نسجل حالات لمضاعفات شديدة نتيجة تناول اللقاح الصيني.. وبدأنا التطعيم للصفوف الأمامية..



قالت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية بمملكة البحرين، الدكتورة جليلة السيد، إن المملكة منحت اللقاح الصيني ضد كورونا «سينوفارم» لأكثر من عشرة آلاف مواطن من خلال التجربة السريرية أو التصريح الطارئ.



وأضاف السيد، خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «النتائج المبدئية للتجارب تعكس المأمونية»، مؤكدة عدم تسجيل حالات لمضاعفات شديدة مرتبطة ارتباطا مباشرا باللقاح الصيني.



وأشارت إلى أن الآثار الجانبية المرصودة تتمثل في صداع أو إعياء أو حمى، لافتة إلى أن جميع الأعراض مؤقتة، فضلًا عن أن الشفاء منها يتم بشكل تلقائي دون الدخول إلى المستشفيات.



ولفتت إلى أن مملكة البحرين لديها خبرة في التعامل مع اللقاحات المصنعة بالطريقة التي أُنتج بها اللقاح الصيني، موضحة أن المواد المضافة له تستخدم في بعض اللقاحات منذ أعوام.



وأوضحت أن اللقاح الصيني أثبت فعالية بنسبة تتجاوز 86%، و100% للوقاية من الإصابات الشديدة لـ«كوفيد - 19»، متابعة أنهم «بدأوا التطعيم للصفوف الأمامية لما لها من أهمية من حماية المجتمع».