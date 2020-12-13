دبلوماسي عراقي: الكاظمي يزور تركيا في 17 ديسمبر الجاري

صرح سفير العراق لدى تركيا بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور تركيا في 17 ديسمبر الجاري.

وقال السفير حسن الجنابي لصحيفة "الصباح" الحكومية في عددها الصادر اليوم الأحد "إن رئيس الوزراء سيزور تركيا في 17 من الشهر الجاري على رأس وفد وزاري رفيع المستوى بناءً على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردغان".

وتابع أن الزيارة "تسبقها زيارة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للتحضير والإتفاق على أبرز الملفات التي ستبحث منها تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها وتنشيط التبادل التجاري البالغ حاليا نحو 15 مليار دولار سنويا".

وأضاف أن الوفد العراقي سيبحث أيضا "ملف المياه والحدود والصادرات النفطية وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في هذا الإطار ولاسيما المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط الطاقة في البلدين".

وأوضح السفير العراقي أن الوفد سيبحث "ملفات شائكة أبرزها تتعلق بأموال عراقية مجمدة وفرص الاستثمار والتعاون والتنسيق في هذا الإطار ومكافحة غسيل الأموال ومتطلبات التعاون والتنسيق المشترك فضلا عن معالجة أوضاع الجالية العراقية الكبيرة في تركيا وفتح قنصليات عراقية في المدن التركية التي تقطنها أعداد كبيرة من الجالية العراقية".

وعبر عن أمله في أن" يعود العمل بالإتفاقية السابقة بين البلدين بشأن منح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية بعد أن ألغيت من قبل الجانب التركي عام 2016 وتم استبالها بالتأشيرة الإلكترونية وتحولت إلى تأشيرة لاصقة عام 2020 مما خلق صعوبات أمام السائح العراقي ما دفع الجانب العراقي إلى العمل بالمثل".

وأكد السفير العراقي أنه على الرغم من قصر مدة الزيارة "إلا أنها تمثل أهمية بالغة لحل المشاكل والملفات المطروحة وأن العلاقات الثنائية شائكة لكن الوفدين سيناقشاها بروح الحرص لإيجاد حلول وإدامة الحوار من خلال لجان وخبراء فنيين في مجالات الأمن والاستقرار ومعالجة الإرهاب وملاحقة المطلوبين وملفات الطاقة والمالية والحدود والمياه".