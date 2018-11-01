755 طالبا وطالبة بالقائمة المبدئية للانتخابات الاتحادات بجامعة طنطا

أعلن ‏الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الكشوف المبدئية للمرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية داخل كليات الجامعة بإجمالي 755 طالبا وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لمتابعة سير الانتخابات وتقديم تقرير يومي مفصل عنها منذ بدايتها.

تضم اللجنة الدكتور محمد ‏إبراهيم عميد كلية الحقوق، والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وطالب وطالبة ممن لم يتقدموا للترشيح.￼

وأشار الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة، إلى أنه وفقا للجدول الزمني تم إعلان الكشوف المبدئية اليوم، ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون غدًا الإثنين الموافق 14 ديسمبر الجاري، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري، والإعادة في اليوم التالى.

وتابع: كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر الجاري، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.