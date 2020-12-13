تقرير: الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية يتفقون لحد كبير على تنفيذ إغلاق الأنشطة

ذكر تقرير إعلامي أن الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اتفقوا إلى حد كبير على إجراء إغلاق الأنشطة للحد من تفشي وباء كورونا.

وقال تقرير لمجلة "بيزنيس إنسايدر" إن هذا الإغلاق ربما يطبق اعتبارا من السادس عشر من ديسمبر الجاري.

وأوضح التقرير أن مكتب المستشارية يرغب في أن يتم ذلك بدءا من الخامس عشر من الشهر الجاري، مبينا أن رؤساء مستشاريات الولايات ومكتب المستشارة الألمانية توافقوا على ذلك مساء اليوم السبت.

وجاء في التقرير أنه يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن ذلك صباح غد الأحد خلال مؤتمر بالفيديو تشارك فيه المستشارة ميركل ورؤساء وزراء الولايات.

إضافة إلى ذلك يجب أن تظل التجمعات الخاصة مقتصرة على أسرتين فقط وبحد أقصى خمسة أشخاص ليس من بينهم أطفال دون الرابعة عشرة.

وفي يوم 24 حتى 26 من الشهر الجاري سيتم زيادة الحد الأقصى إلى عشرة أشخاص كما يسمح باللقاء بين أكثر من أسرتين إذا كانوا من الأقارب المباشرين.

ووفقا للتقرير فإن النقطة المثيرة للجدل أكثر وما تزال دون حسم هي موضوع المدارس ورياض الأطفال التي تعمل نهارا.

وأفاد التقرير بأنه تم الاتفاق مبدئيا على أنه لا ينبغي أن تكون هنك دروس وحصص وجها لوجه حتى العاشر من يناير المقبل.

وتعتمد كيفية تنفيذ ذلك فعليا على اللوائح المعمول بها في كل ولاية على حدة. وبالنسبة لرياض الأطفال تدعو مؤسسة المستشارية إلى إغلاقها حاليا بينما تريد الولايات الاتحادية الإبقاء على فتحها.