 موريتانيا تعلق الصلاة في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأحد 13 ديسمبر 2020 7:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

موريتانيا تعلق الصلاة في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا

موريتانيا - ارشيفية
موريتانيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 7:53 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 7:53 م
قررت موريتانيا تعليق الصلاة في المساجد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الإسلامية بثه التلفزيون الموريتاني مساء اليوم الأحد إن القرار يأتي بناء على تقييم وضعية الوباء المتجددة، وبعد التنسيق مع الجهات الصحية، والتشاور الموسع مع عدد كبير من أعضاء هيئة العلماء الموريتانيين وأعضاء مكاتب الاتحاد الوطني للأئمة.

وقررت الوزارة في نفس السياق نزع أفرشة جميع المساجد، وأن تقام الصلوات في المساجد بالإمام والمؤذن فقط، أما صلاة الجمعة فتم تعليقها حتى إشعار آخر.

وكانت السلطات الموريتانية قد بدأت اليوم الأحد حظر تجول جزئي على عموم التراب الوطني، يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.

كما أعلنت انتهاء الدوام في الإدارات عند الساعة الرابعة مساء، وفرضت عدداً محدوداً لركاب السيارات، وخاصة سيارات النقل، مع فرض ارتداء المسافرين للكمامات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك