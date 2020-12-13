 أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أذربيجان وأرمينيا تبلغان عن تجدد القتال في تهديد لاتفاق وقف إطلاق النار

(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:14 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 11:14 م

نفذت أذربيجان عملية "لمكافحة الإرهاب" في جنوب إقليم ناجورنو كاراباخ، بعد أن قُتل أربعة من جنودها في المنطقة على أيدي قوات أرمينية، بحسب ما ذكرته وكالة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع في أذربيجان في بيان مشترك.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن ستة من جنودها أصيبوا بعد أن هاجمت قوات أذربيجانية قريتين في منطقة هادروت بجنوبي ناجورنو كاراباخ أمس السبت، في أخطر انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية الشهر الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وأعلنت أذربيجان سيطرتها على كثير من المناطق الجنوبية لناجورنو كاراباخ قبل أن تتوسط روسيا في الاتفاق المبرم في 9 نوفمبر والذي أنهى 44 يوما من القتال.

وذكر الجانب الأذربيجاني، أن بعضا من الجماعات المسلحة الأرمينية ظلت في منطقة الأحراش بعد الاتفاق وتواصل مهاجمة القوات الأذربيجانية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود في 26 نوفمبر وآخر في 8 ديسمبر.

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