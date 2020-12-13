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تراجع معدل نقل مرضى كورونا للمستشفيات في الولايات المتحدة

الكورونا في امريكا - ارشيفية
الكورونا في امريكا - ارشيفية
(د ب أ)
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 10:55 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 10:55 م
تراجع معدل نقل مرضى "كوفيد 19" إلى المستشفيات في الولايات المتحدة إلى 15.9% ليصل إجمالي الأسّرة التي يعالج بها المصابون إلى 112 ألفا و807.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد نقلا عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن 16% تقريبا من أسّرة المستشفيات في الولايات المتحدة كان يشغلها مرضى كوفيد 19 في 11 ديسمبر.

وسجلت ولاية نيفادا أكبر نسبة مئوية من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد 19، بنسبة 26.2% تليها رود أيلاند بنسبة 25.2%.

أما ولاية كاليفورنيا فقد سجلت أعلى عدد من تلك الأسّرة عند 13 ألفا و387، بزيادة 3.88% على اليوم السابق، ثم تكساس بـ 9610 مرضى، بزيادة 0.62% على اليوم السابق.

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