عضو لجنة مكافحة كورونا: تقييم جميع اللقاحات بحلول منتصف يناير المقبل

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن الوزارة ستعلن تقييمها لكل لقاحات كورونا بحلول منتصف يناير المقبل، معلقًا: «سنتمكن من منح تصريح نكون مسؤولين عنه».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن اللقاح الصيني ضد كورونا أكثر اللقاحات أمانًا لاعتماده على الطريقة الاعتيادية للإنتاج.

وأوضح أن الطريقة تشمل تضعيف الفيروسب طريقة آمنة، مؤكدًا أنه لا يمتلك معلومات عما إذا كانت نسبة الأجسام المضادة التي يكونها اللقاح الصيني تحمي المواطن من شر كورونا، فضلًا عن مدة استمرار مناعة الجسم.

وذكر عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة أن العالم يحتاج إلى أربعة أشهر إضافية للوقوف على أرض صلبة بالنسبة للقاح كورونا، قائلًا إن لقاحي أسترازينيكا وسبوتنيك يختلفان في تكوين الجزيء.