برلين: العقوبات ضد روسيا لم تضر الاقتصاد الألماني كثيرا

أعلنت الحكومة الألمانية أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي تم تمديدها مجددًا من قبل الاتحاد الأوروبي، لم تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير حتى الآن.



وجاء في تقرير وزارة الاقتصاد الألمانية المقدم للجنة شئون الاقتصادية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن الإجراءات العقابية التي تم فرضها ضد روسيا في عام 2014؛ بسبب النزاع مع أوكرانيا لم تكن سببًا في تراجع التجارة مع روسيا.



وأضاف التقرير: "تأثر الاقتصاد الألماني بالتطور الاقتصادي في روسيا وتراجع الصادرات المرتبط بذلك، ظل محدودًا بشكل عام".



وفي المقابل كان معهد "إيفو" الألماني للاقتصاد توصل في دراسة تم عرضها في نوفمبر الماضي وتم إجراؤها بتكليف من عدد من غرف التجارة والصناعة في ألمانيا إلى نتيجة أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تسفر عن أثار كبيرة على الاقتصاد الألماني.



وأوضحت الدراسة أن إلغاء الإجراءات العقابية يمكن أن يؤدي في الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12ر0 بالمئة، أي ما يعادل 21 مليار يورو، ويمكن أن يؤدي إلى زيادته في ألمانيا بنسبة 16ر0 بالمئة أي ما يعادل 45ر5 مليار يورو.



يشار إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اتفقوا في القمة الأوروبية في بروكسل، مساء الخميس الماضي، على تمديد التقييدات التجارية والاستثمارية ضد روسيا لمدة ستة أشهر أخرى حتى نهاية العام القادم.



وكان تم فرض هذه الإجراءات العقابية في الأساس بسبب النزاع في شرقي أوكرانيا، حيثما تدور مواجهات بين قوات الحكومة وانفصاليين مدعومين من روسيا هناك منذ عام 2014.