إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 16 مليونا قبيل انطلاق حملة التلقيح ضد الفيروس

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توشك إصابات "كوفيد-19" في الولايات المتحدة من الوصول إلى رقم قياسي يبلغ 16 مليون حالة خلال أيام، في حين تقترب الوفيات من تخطي حاجز 300 ألف وفاة.

وتواصل الأرقام في الارتفاع مع قرب طرح ملايين الجرعات من لقاح جديد مضاد للفيروس في الولايات المتحدة قبل حلول يوم الأحد.

ومنحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التصريح باستخدام لقاح مضاد للمرض في وقت متأخر الجمعة.

ومن المنتظر بدء حملة تطعيم واسعة النطاق للقضاء على الوباء الذي قلب حياة الأمريكيين رأسا على عقب وألحق الدمار بالاقتصاد الأمريكي.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب مساء الجمعة على "تويتر" أن "إدارة الأغذية والعقاقير تصرح بلقاح فايزر لاستخدامه في الطوارئ"، ووعد الأمريكيين بأن تبدأ التطعيمات خلال أقل من 24 ساعة.